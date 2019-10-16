Путин призвал чиновников "с сердцем и душой" помогать пострадавшим от паводка

Он также призвал тех, у кого "нет такого внутреннего настроя на индивидуальную работу", заняться чем-то другим.

Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать "с душой и с сердцем" для решения проблем пострадавших от паводков в Иркутской области. Об этом глава государства заявил на совещании, посвящённом ликвидации последствий стихии в Сибири и на Дальнем Востоке.

— В работе с людьми много всегда возникает вопросов. Но если мы не будем работать с душой и с сердцем, результата не будет положительного, — отметил Путин.

Кроме того, президент потребовал отчёта о средствах, которые поступают из федерального бюджета на помощь пострадавшим.

— Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят, — добавил глава государства.