Эксперт не увидел ошибки в анализе крови "пьяного" мальчика

При этом мужчина подчеркнул, что повторную экспертизу никогда не проводил и в этот раз тоже не будет.

Ошибки в экспертизе по делу о гибели ребёнка в ДТП в Кировской области нет. Об этом RT заявил эксперт Сергей Насонов, установивший, что в крови шестилетнего мальчика было 0,51 промилле алкоголя.

— С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу, — сказал эксперт.

Также он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.

Напомним, мальчик погиб под колёсами авто полицейского 13 июля 2019 года в селе Буйское. Накануне же стало известно, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Его отец рассказал о несостыковках в расследовании. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, он поручил провести повторную экспертизу.