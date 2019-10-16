В СКР назвали число детей, находящихся в розыске

В России сейчас в розыске находится 830 несовершеннолетних, которые пропали начиная с 80-х годов. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин сообщил на совещании по итогам деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.
— При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, — говорится в сообщении СКР.
Бастрыкин потребовал активизировать взаимодействие с оперативными службами для более эффективного расследования и раскрытия подобного рода преступлений.
Ранее в МВД России зафиксировали резкий рост сексуальных преступлений в отношении детей за последние пять лет. Также в министерстве сообщили, что каждое второе преступление против несовершеннолетних совершается членами их семей.
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