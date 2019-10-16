В СКР назвали число детей, находящихся в розыске

За девять месяцев текущего года возбудили уже более 16 тысяч уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних.

В России сейчас в розыске находится 830 несовершеннолетних, которые пропали начиная с 80-х годов. Об этом глава СКР Александр Бастрыкин сообщил на совещании по итогам деятельности ведомства за девять месяцев текущего года.

— При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, — говорится в сообщении СКР.

Бастрыкин потребовал активизировать взаимодействие с оперативными службами для более эффективного расследования и раскрытия подобного рода преступлений.

Ранее в МВД России зафиксировали резкий рост сексуальных преступлений в отношении детей за последние пять лет. Также в министерстве сообщили, что каждое второе преступление против несовершеннолетних совершается членами их семей.