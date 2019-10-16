Арестованы четверо новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

В суде мать одного из обвиняемых рассказала, что он является студентом престижного вуза и учится на отлично.

Басманный суд Москвы арестовал четвёртого нового фигуранта дела о беспорядках во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля. Андрея Баршая, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии, заключили под стражу до 14 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

— Ходатайство следствия о заключении под стражу Баршая удовлетворить и заключить обвиняемого под стражу на срок до 14 декабря, — заявил судья.

Баршай обвиняется в том, что он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. В ходе слушания мать молодого человека заявила, что её сын учится в Московском авиационном институте (МАИ) на отлично, живёт на повышенную стипендию и не является агрессивным или конфликтным.

Напомним, о задержании ещё четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля стало известно 14 октября. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, они напали на сотрудников Росгвардии. Ранее суд уже арестовал Емельянова, Мартинцова и Лесных.