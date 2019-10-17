Лолита официально развелась с мужем после девяти лет брака

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская и её супруг — тренер по сквошу Дмитрий Иванов — подали на развод. Об этом свидетельствует принятое к рассмотрению исковое заявление супругов, данные о котором размещены на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Пара рассталась ещё в июле, однако причин развода супруги не оглашали. Бывшие муж и жена утверждали, что отношения просто сошли на нет. Для певицы этот развод стал пятым по счёту.

— Так бывает в жизни, что отношения заканчиваются. <...> Наши отношения всегда были открытыми и честными! Поэтому я считаю, что и закончиться эти отношения должны именно так, — пишет в своём инастаграме спортсмен.

По слухам, Иванов завёл себе молодую любовницу, врача-косметолога из Белоруссии, и переехал жить к ней.