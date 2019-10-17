Гидрометцентр: Климатическая зима близко

Считается, что климатическая зима наступает, когда среднесуточная температура составляет 0 градусов.

В ближайшие дни в ряде регионов России резко изменится погода: холодный фронт принесёт в Западную Сибирь дождь, мокрый снег и сильный ветер. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете".

По словам метеоролога, в Алтайском крае и Республике Алтай ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и ветер скоростью до 30 метров в секунду. В южной части Западной Сибири в выходные столбики термометров опустятся до –7 градусов ночью. Днём воздух прогреется до +5 градусов.

— То есть среднесуточная температура будет около 0 градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима, — сказала Паршина.

Напомним, ранее синоптики пообещали россиянам тёплый ноябрь, а научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему этот прогноз может не сбыться.