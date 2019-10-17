Украинские чиновники подрались в VIP-ложе на игре с Португалией

О драке узнал даже президент Владимир Зеленский, перед которым пришлось оправдываться зачинщику драки.

Во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве подрались местные чиновники. Об этом порталу Prosports рассказал глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный.

По его словам, президент Федерации футбола Незалежной Андрей Павелко вступил в конфликт с бывшим руководителем организации Григорием Суркисом и его братом Игорем, который является президентом киевского "Динамо".

— Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из ВИП-ложи, но получил достойный ответ в морду, — рассказал Печерный.

По словам очевидца, после неудачи Павелко решил позвать подкрепление в лице криминального авторитета по прозвищу Нарик (по данным украинских СМИ, речь идёт о свате Павелко Александре Петровском. — Прим. Лайфа). В результате конфликтующих успокаивала полиция.

О драке узнал даже президент Украины Владимир Зеленский, перед которым пришлось оправдываться Павелко.

Это не первый скандал с участием главы федерации. Так, в прошлом году против него возбудили сразу три уголовных дела, в том числе по статьям "Злоупотребление властью и служебным положением" и "Незаконное обогащение".