Украинские чиновники подрались в VIP-ложе на игре с Португалией

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Фото © ТАСС / EPA / PAULO NOVAIS

О драке узнал даже президент Владимир Зеленский, перед которым пришлось оправдываться зачинщику драки.

Во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии в Киеве подрались местные чиновники. Об этом порталу Prosports рассказал глава профсоюза украинских футболистов Олег Печерный.

По его словам, президент Федерации футбола Незалежной Андрей Павелко вступил в конфликт с бывшим руководителем организации Григорием Суркисом и его братом Игорем, который является президентом киевского "Динамо".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhrk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70833522_2384443678307933_1216400429751992320_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGXq59ssHjDvGyp1lDgGOEhHVQw4NaMz2-eTceWdWoAXLPBU6IhbZGPDEDJeWUVJ-FzxI31xcjKdWYqxI5OdYBudGN1cC_6SBGq4MIggxuI5g&_nc_oc=AQkWjUoC5BESbNnvPh-9VLu0rtG4GklsbP4CPp0urTtqH63CGgBwd3WC4fftqKPkuYI&_nc_ht=scontent.fhrk1-1.fna&oh=7f242e7c11f1b7732738708125676260&oe=5E655A8C" target="_blank">Андрей Павелко</a></p>

Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к уважаемым людям — братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру Украины Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из ВИП-ложи, но получил достойный ответ в морду, — рассказал Печерный.

По словам очевидца, после неудачи Павелко решил позвать подкрепление в лице криминального авторитета по прозвищу Нарик (по данным украинских СМИ, речь идёт о свате Павелко Александре Петровском. — Прим. Лайфа). В результате конфликтующих успокаивала полиция.

О драке узнал даже президент Украины Владимир Зеленский, перед которым пришлось оправдываться Павелко.

Это не первый скандал с участием главы федерации. Так, в прошлом году против него возбудили сразу три уголовных дела, в том числе по статьям "Злоупотребление властью и служебным положением" и "Незаконное обогащение".

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