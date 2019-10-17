VIP-коррупционер из команды Порошенко задержан при попытке покинуть Украину

Речь идёт о Свинарчуке-Гладковском — главном фигуранте скандала с хищениями в "Укроборонпроме".

Бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (настоящая фамилия — Свинарчук) пытался сбежать с Украины, но его не выпустили из страны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В ведомстве сообщили, что экс-чиновник из команды бывшего президента Петра Порошенко задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Более подробная информация из соображений сохранения тайны следствия не сообщается.

Напомним, скандал вокруг и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) начался после сообщений о хищениях в "Укроборонпроме". Ранее команда журналистских расследований Bihus.info сообщала, что люди из близкого окружения Порошенко (в частности Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин) причастны к хищению 250 миллионов гривен (более 9 миллионов долларов). После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" бывшего украинского лидера и посадить в тюрьму всех причастных.

Самого Свинарчука-Гладковского под давлением общественности Порошенко снял с должности в марте текущего года. А в августе, уже при новом президенте Зеленском, НАБУ инициировало уголовное производство по факту возможного недекларирования Гладковским 1,3 млн гривен в 2015 году.