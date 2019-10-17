В протестующей Барселоне могут находиться около тысячи россиян

При этом отмечается, что массовые акции протеста не повлияли на пребывание российских туристов в городе.

Около тысячи россиян могут находиться в Барселоне, где в настоящий момент проходят акции протеста.

— Большинство из них самостоятельные туристы. Аннуляции туров не зафиксировано, — передаёт АГН "Москва" слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Отмечается, что митинги практически не повлияли на планы российских туристов, которые находятся в Барселоне. Между тем туроператоры частично отменяют экскурсии и меняют маршруты.

Напомним, протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии.