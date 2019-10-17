Туроператоры отменяют экскурсии в Барселоне из-за протестов

Также местных жителей и гостей города предупредили о перебоях в работе транспорта в пятницу и субботу.

Barcelona: Noch werden die Autowracks der nächtlichen Strassenschlachten abtransportiert – und schon wieder sind Zehntausende auf der Strasse, Bahnhöfe und Autobahnen blockiert. pic.twitter.com/1Ar4fHOxzx — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) 17 октября 2019 г.

Российские туроператоры изменяют маршруты и отменяют экскурсионные программы в Барселоне из-за акций протестов, сообщает АТОР.

— В результате мирных протестов в Барселоне некоторые дороги перекрываются в зависимости от места проведения народных собраний. Трансферы выполняются согласно расписанию с учётом дополнительного запаса времени, операционный отдел отслеживает актуальное состояние трафика и корректирует транспорт при необходимости, — говорится в сообщении ANEX Tour.

Уточняется, что сейчас в Барселоне находится небольшое количество россиян, поскольку пик сезона уже прошёл.

— Сезон практически закрыт. Оставшихся туристов будем вывозить в аэропорт с учётом возможных заторов на дорогах. Никакой опасности для их жизни нет, — подтверждают в пресс-службе Tez Tour.

Туроператор TUI отмечает, что всех туристов предупредили о ситуации в Барселоне и предложили им варианты по изменению даты заезда или замену на другое направление без изменения дат поездки.

— Только один турист предложением воспользовался... Вылетающих туристов доставят в аэропорт до времени начала забастовки, — добавили в компании.

Напомним, протесты в Барселоне и других испанских городах начались 15 октября после вынесения приговора политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии. Более 70 человек пострадали во время митингов. Ростуризм предостерёг россиян, вылетающих в Барселону.