СМИ: Замглавы Генштаба ВС РФ обвиняют в мошенничестве

Генерал-полковник Халил Арсланов проходит фигурантом по делу "Воентелекома", свою вину он не признаёт.

Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Арсланову предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), свою вину он не признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что замначальника Генштаба ВС РФ проходит фигурантом по делу "Воентелекома", однако не уточнил, каким образом генерал связан с ним и продолжает ли он выполнять свои обязанности.

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году по факту многомиллионных махинаций, связанных с имуществом Министерства обороны России. В декабре 2017 года был задержан гендиректор компании Александр Давыдов, его подозревают в хищении средств в размере 460 миллионов рублей при реализации государственных контрактов, заключённых с Министерством обороны России. Ранее по этому делу арестовали первого заместителя гендиректора компании Олега Савицкого, экс-советника Давыдова Дмитрия Семилетова и гендиректора ООО "Эрсиай" Татьяну Ильину.