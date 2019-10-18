На табло в аэропорту Одессы появились оскорбления в адрес Греты Тунберг

Представители воздушной гавани объяснили это тем, что новый терминал подвергся хакерской атаке.

16 октября в аэропорту Одессы на информационном табло появилась надпись с оскорблениями в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщил телеграм-канал "Подслушано Одесса".

На экране появилось фото девушки, сделанное во время её выступления на Генассамблее ООН, а под ним — нецензурная фраза.

Служба аэропорта объяснила произошедшее сбоем и принесла извинения пассажирам. По предварительным данным, новый терминал подвергся хакерской атаке. По словам представителей аэропорта, хакеры также изменили расписание рейсов как на табло, так и на официальном сайте.

Напомним, 16-летняя Грета Тунберг прославилась своим обличительным выступлением в ООН, когда обратилась к главам государств на заседании Генассамблеи 24 сентября. Активистка отчитала власти за украденное детство. Её эмоциональное выступление вызвало огромное количество откликов по всему миру.