Минприроды показало момент вылупления подаренного Путиным кречета — видео

Любопытно, что птицы обладают уникальным генофондом, у них есть все родословные и сертификаты.

Министерство природы и экологии опубликовало в "Фейсбуке" видео, как вылупляется камчатский кречет. Таких птиц президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии и принцу Абу-Даби.

В ведомстве отметили, что птицы представляют лучший генофонд и имеют все родословные и сертификаты, в том числе СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Оба кречета выведены научными сотрудниками русского соколиного центра "Камчатка" совместно с профессиональным коллективом российско-киргизского центра "Мурас" в 2019 году.

Путин подарил белого кречета наследному принцу Абу-Даби 15 октября во время визита в ОАЭ. Накануне такую же птицу получил король Саудовской Аравии.