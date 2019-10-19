Дженнифер Лопес поймали в объективы во время "предсвадебной тренировки"

Вновь выходящая замуж, всегда прекрасная голливудская актриса Дженнифер Лопес попалась в объективы фотографов в свадебном платье в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает Metro.

С лёгкой руки редактора подобное появление на публике было названо свадебной практикой, ведь скорое замужество Джей Ло бередит сознание её многомиллионной армии поклонников уже не первый месяц. Однако в действительности всё оказалось куда более обычным.

Jennifer Lopez gets some bridal practice in ahead of her own wedding to Alex Rodriguez https://t.co/ORl2ztRnpm — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 18 октября 2019 г.

На самом деле звезда торопилась на съёмочную площадку фильма Marry me in New York ("Женись на мне в Нью-Йорке"), где Лопес исполняет роль невесты, которую жених бросает прямо на церемонии и женится на случайном парне из толпы.

Что касается реального замужества, то у звезды всё идет именно к этому, после того как она и бейсболист Алекс Родригес наконец признались всем, что встречаются с 2017 года.

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