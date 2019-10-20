Житель Ярославля сжёг семь человек из-за давней драки в школе

Он уже во всём сознался, сотрудничает со следствием. Объяснил свой поступок тем, что был пьян.

Лайф узнал причину, по которой житель Ярославля поджёг дом, в результате чего погибло семь человек, в том числе пять детей. Как выяснилось, поводом для этого стала давняя драка детей в школе.

Как рассказал Александр Комаров 1982 года рождения следователям, примерно месяц назад у него был конфликт с жителем этого дома из-за детей, которые подрались в школе. Комаров приходил разбираться, но ему самому досталось от оппонента.

В итоге 18 октября Комаров, когда ехал пьяный на такси мимо этого дома, спонтанно решил устроить поджог. Он вышел из машины, чтобы справить нужду, поджёг ветошь, бросил в дом, сел в машину и уехал домой.

Ранее Лайф публиковал список погибших. Сгоревшие дети были в возрасте от года до восьми лет. Дело переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". Ранее следствие велось по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".