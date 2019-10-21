Глава Минкульта Украины извинился перед Гонтаревой за номер "95-го квартала"

Комики исполнили песню о поджоге дома экс-чиновницы, которую подозревают в крупном хищении. И тут началось...

На Украине разгорается скандал вокруг одного из номеров "Вечернего квартала" — проекта студии "Квартал-95". Речь идёт о песне, которую комики исполнили совместно с прославленным хором имени Верёвки, а посвящена она бывшей главе украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Отметим, что сама чиновница из команды бывшего президента Петра Порошенко сейчас находится в Лондоне. Новая власть расследует против неё уголовное дело о хищениях, поэтому Гонтарева возвращаться в Незалежную, где живёт её сын и внуки, не спешит. А вот сами родственники из-за скандальной славы экс-чиновницы оказались в опале (в буквальном смысле этого слова). Неизвестные сожгли их дом и автомобиль. Об этом, к слову, и пелось в номере "95-го квартала".

Известный комик Евгений Кошевой вместе с приглашённым хором спел песню "Горіла хата, палала", посвященную экс-главе НБУ, в которой есть шутка, что хата сгорела "от стыда".

Сама Гонтарева резко отреагировала на выступление артистов, назвав их выступление "позором". Аналогичную оценку творчества "95-го квартала" высказал целый ряд приближённых к Порошенко политиков и олигархов. А вот новая украинская власть отреагировала на номер неоднозначно. В частности, министр культуры Владимир Бородянский извинился перед бывшей чиновницей.

— Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верёвки, — написал он в "Фейсбуке".

Гонтарева занимала пост главы НБУ с 2014 по 2018 год, она стала первой женщиной на этой должности. В октябре прошлого года, после того, как её сняли с поста, она переехала в Великобританию. На Украине её подозревают в пособничестве в завладении около $6 млн.