Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по телефону. В частности, они обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил Нетаньяху с 70-летием и направил ему телеграмму.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций.