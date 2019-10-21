Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

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Фото © Shamil Zhumatov / Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по телефону. В частности, они обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, российский лидер поздравил Нетаньяху с 70-летием и направил ему телеграмму.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций.

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