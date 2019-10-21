Зампред Общественной палаты Мурманска извинилась за фото с банками красной икры

В Государственной думе поступок Величко назвали "серьёзной ошибкой для публичного человека".

Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко, которая оказалась в центре скандала из-за фото холодильника, доверху набитого банками с красной икрой, извинилась за эту публикацию.

Подпись к снимку холодильника, набитого банками с деликатесом, гласила: "Кризис?! Нее, не слышали!". Это особенно возмутило пользователей соцсетей.

— Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж! — написала она в " Инстаграме ".

А перед этим на публикацию Величко отреагировал заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он призвал больше не допускать подобного.

— Для многих миллионов наших сограждан подобного рода поступки и подобного рода фотографии выглядят вызывающе, обижают людей и побуждают к внутреннему социальному протесту. Такие вещи просто недопустимы, — заявил он в интервью РИА "Новости".

Кроме того, Ревенко назвал публикацию Величко серьёзной ошибкой для публичного человека.

Ранее Лайф писал, что ульяновской чиновнице пригрозили увольнением за селфи в "шоколадной" ванне.