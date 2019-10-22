Лайф публикует список погибших и пострадавших при резне в Новой Москве

Нападавший находится в больнице, где ему проводят операцию. После его переведут в специальное медучреждение.

Лайф публикует список погибших и пострадавших в результате нападения мужчины на жильцов хостела в Новой Москве.

Погибшие:

А. Аксёнова, 29 лет.

А. Тамбовцев, 47 лет.

Пострадавшие:

С. Попков, 35 лет. Госпитализирован с челюстно-лицевой травмой.

И. Тесленко, 47 лет. Госпитализирован с открытой раной щеки и повреждением в височно-нижнечелюстной области.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в больнице на консультации также находится девятимесячный ребёнок.

Нападавший Сергей Сазонов также находится в больнице в микрохирургическом отделении, где ему проводят операцию. После этого его переведут в медучреждение для временного содержания преступников. Характер его травм не уточняется.

Напомним, что мужчина пришёл к жильцам хостела, расположенного в одном из домов, и попросил у постояльцев денег в долг. Услышав отказ, он ранил шестерых человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы. Ранее Лайф опубликовал видео с места происшествия.