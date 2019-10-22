СК показал видео из хостела в Новой Москве, где произошла резня

Следственный комитет РФ показал кадры с места нападения мужчины на постояльцев хостела в Новой Москве. На кадрах видно, что практически вся лестница и гостиная на втором этаже залиты кровью.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мужчина пришёл к жильцам хостела, расположенного в одном из домов в Новой Москве, и попросил у постояльцев денег в долг. Услышав отказ, он ранил шесть человек, двое из которых скончались на месте. Ещё четверо были госпитализированы. Ранее Лайф опубликовал список погибших и пострадавших.