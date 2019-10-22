Россиянам предрекли рост цен на гречку

Подорожание может составить от 20% до 50% к сегодняшней цене. Причина — низкий урожай.

Поставщики предупредили розничные сети о существенном повышении цен на гречневую крупу. Об этом во вторник сообщают "Ведомости". Информацию о грядущем подорожании изданию подтвердили сразу пять розничных сетей, а вот данные о том, как сильно подрастёт ценник на гречку, у участников рынка разнятся. Если представители сетей "Ашан" и "Лента" ожидают рост цен на уровне 20–25%, то в розничной сети "Командор" (крупнейшая в Восточной Сибири) не исключают, что подорожание составит до 50%.

Причины роста цен эксперты объясняют просто: в России ожидается минимальный урожай гречихи за последние пять лет. Уборочная на полях уже заканчивается, поэтому общая картина о дефиците сырья у поставщиков уже сложилась.

— В предыдущие два года цены на гречку снижались, а аграрии стали снижать площади под эту культуру. В итоге на оптовом рынке образовался дефицит предложения, плюс поставщики гречихи придерживают её в ожидании роста цен, — комментирует исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

При этом, по мнению ряда экспертов, цена на гречку в розничных магазинах в большинстве регионов страны и так неоправданно высока. Глава аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко сетует, что сейчас ценник на гречку составляет около 45 рублей, а в последние два года она стоила на уровне 24 рублей за килограмм.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость орехов в России за год увеличилась почти на 9%. В 2018 году килограмм орехов стоил 591 рубль, а в 2019-м — уже 644 рубля.

Тем временем у нас в стране предложили установить минимальные цены на сахар. Уже третий год в стране предложение сахара превышает его спрос. За год оптовая цена на этот продукт снизилась на 40%.