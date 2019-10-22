В Анкаре положительно оценили русско-турецкое соглашение

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Соглашение между Россией и Турцией по вопросам сирийского урегулирования ознаменовало начало новой эры в двусторонних отношениях, заявил глава Департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на странице в "Твиттере".

— Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует начало новой эры в наших двусторонних отношениях. Это великий день для цивилизованных стран, борющихся с террористическими группировками. Территориальная целостность и политическое единство Сирии являются ключом к стабильному будущему в регионе, — отметил Алтун.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом позволили выйти на судьбоносные решения.

Напомним, сегодня прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Путин и Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. Лайф вёл прямую трансляцию итогов переговоров. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.

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