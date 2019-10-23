Лайф публикует фото подозреваемых в перестрелке в Ростовской области

В убийстве двух из пяти погибших в Ростовской области подозреваются Дакишвили М.А., 1978 года рождения, Дакишвили Р.З., 1984 года рождения, и Дакшвили Г.А., 1984 года рождения.

Все трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Как сообщает полиция, предполагаемые преступники могут передвигаться на личных авто: "мерседесе" чёрного цвета, джипе чёрного цвета или автомобилях марки "Лада".

Полиция предостерегает, что вышеупомянутые мужчины могут быть вооружены.

Напомним, стрельба произошла 22 октября на хуторе Чернозубовка Ростовской области. Жертвами стали пять человек, ещё двое пострадали. Всего в конфликте участвовало 14 человек.

По предварительным данным, причиной конфликта стал земельный вопрос — две семьи не поделили участок.