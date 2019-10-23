Исполняющий обязанности посла США в Киеве дал показания в конгрессе

По его пониманию, Трамп был согласен на переговоры с Зеленским только в случае его публичного заявления о расследовании в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания конгрессу в отношении предполагаемого давления главы Белого дома Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Тейлор заявил, что, по его пониманию, Трамп был согласен на переговоры с Зеленским только в том случае, если власти Киева инициируют расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

— К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года, — сказал и.о. посла.

По его словам, президент США предполагал, что лидер Незалежной сделает публичное заявление о расследовании, в том числе в эфире телеканала CNN, иначе, как понял дипломат, Соединённые Штаты приостановят выделение помощи Киеву.

Тейлор также заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью "неформального канала политики США на Украине".

Ранее показания в конгрессе дали экс-посол США на Украине Мари Йованович и спецпредставитель Курт Уолкер.