Экс-посла США и представителя по Украине вызвали на допрос в Конгресс

Очередная порция нападок со стороны демократической партии США на действующего президента Дональда Трампа обернулась допросом киевского экс-посла Мари Йованович и подавшего в отставку спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, поводом для дачи показаний перед конгрессом под присягой стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого, по мнению противников американского президента, тот пытался оказать давление на украинского лидера, чтобы он начал у себя в стране расследование против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

По версии издания, цепочка событий началась, когда Дональд Трамп передумал отправлять финансовую помощь Киеву в размере 400 миллионов долларов. После этого в Вашингтон позвонил Владимир Зеленский и сообщил, что расследование против Байдена будет, а также заявил о желании купить вооружение у США.

Примечательно, что после того, как детали разговора двух лидеров стали известны большему кругу лиц, украинский президент изменил мнение на противоположное и заявил, что "по команде" расследования не проводит.

В то же время противники Трампа из демократической партии усмотрели в его словах попытку повлиять на ход выборов 2020 года, когда он пытался буквально купить проблемы для своего самого серьёзного предварительного соперника в президентской гонке Джо Байдена, чей сын ведёт на Украине бизнес.