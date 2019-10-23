Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе

Подразделение проконтролирует вывод курдских формирований за пределы 30-километровой зоны от границы.

Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей. Переброска сил производилась в соответствии с договорённостями, ранее достигнутыми президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

— Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский населённый пункт Кобани, находящийся в районе сирийско-турецкой границы, — сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подразделение будет поддерживать правопорядок и обеспечит безопасность населения, а также проследит за соблюдением вывода курдских отрядов самообороны за пределы 30-километровой зоны от сирийско-турецкой границы.

Накануне прошла встреча лидеров России и Турции, по итогам которой глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приостановке операции Турции в Сирии. Страны также подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с 23 октября.