Лавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров РФ и Турции.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что у США есть полтора часа, чтобы выполнить обязательства перед Турцией и отменить введённые санкции.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов. Вашингтон в свою очередь заявил, что не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит ранее введённые, как только прекратится огонь.

Сегодня прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили операцию "Источник мира". Страны подписали меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование сирийской территории с 23 октября.