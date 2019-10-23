Госдеп недоволен русско-турецким соглашением по Сирии: Не ждём ничего хорошего

В США обеспокоены растущим влиянием России и отсутствием методов воздействия на курдов, чтобы добиться их вывода с территории.

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри раскритиковал меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, который подписали в Сочи президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Своё недовольство по этому поводу Джеффри озвучил на слушаниях в палате представителей.

— Я довольно скептически настроен на этот счёт. Они не добьются этим ничего хорошего, — считает американский дипломат.

Каких-либо аргументов в свою пользу представитель Госдепа не привёл, лишь повторив тезис американских СМИ о том, что вывод военных США из Сирии якобы "бросает вызов" усилиям Запада по борьбе с ИГИЛ*. Кроме того, спецпредставитель не уверен, что у России есть эффективные методы воздействия на курдов, чтобы добиться их вывода с территории.

Напомним, что в ходе шестичасовых переговоров в Сочи Путин и Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и введении меморандума взаимопонимания.

В Анкаре соглашение между Россией и Турцией по вопросам сирийского урегулирования назвали началом новой эры в двусторонних отношениях.

* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.