США всё ещё надеются на отказ Турции приобретать российские комплексы С-400

Белый дом считает нормальной практикой НАТО отсутствие на вооружении серьёзных российских оборонительных систем.

США всё ещё рассчитывают на то, что Турция откажется от закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

— Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО — не иметь серьёзных оборонительных российских систем, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что США откажутся поставлять Анкаре свои истребители F-35, если турецкая сторона не откажется от закупок российских ЗРК. Он добавил, что Соединённые Штаты надеются на хорошие отношения с Турцией.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября.

США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Анкара участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.