СМИ: В Сирию перебросят ещё 276 российских военных полицейских

В Сирию перебросят ещё 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Переброска связана с новыми поставленными задачами.

— Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции, — пояснили агентству.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.

Однако позднее в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.