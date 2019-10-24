Младшей сестре Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца

Вопрос в отношении неё рассматривался отдельно. В момент совершения преступления она была несовершеннолетней, затем её признали невменяемой.

Младшей из сестёр Хачатурян — Марии — продлили запрет на определённые действия. Ранее сегодня эта мера пресечения была установлена Мосгорсудом в отношении Ангелины и Крестины.

Девушкам до 28 декабря будет нельзя в том числе видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Все они обвиняются в убийстве своего отца Михаила. Сёстры нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу — анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.