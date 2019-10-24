Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Речь идёт о жителе Волгограда, который работает коллектором, а в Сети действует под ником "Антон 2131".

Задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов финансово-кредитных организаций, среди которых и Сбербанк. Он был пойман сотрудниками МВД РФ при содействии службы безопасности ПАО "Сбербанк".

— По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в г. Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131", — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении жителя Волгограда возбудили уголовное дело по статье "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". Сейчас он находится в отделении полиции.

Сегодня СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка, говорилось о личной информации миллиона россиян. В самой кредитной организации позже эту информацию опровергли и назвали всё домыслами.