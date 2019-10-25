Российская туристка умерла после операции в Турции

Гражданка России, 1965 года рождения, умерла после операции в больнице турецкой Аланьи, куда её госпитализировали из отеля, сообщает в своём фейсбуке Посольство России в Анкаре.

54-летней женщине стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле 8 октября. Компьютерная томография выявила, что у неё произошло кровоизлияние в мозг.

— ...10 октября было произведено оперативное вмешательство. Генконсульство находилось в контакте с родными больной, медицинским персоналом и страховой компанией. Прорабатывался вопрос экстренной эвакуации по линии ВЦМК "Защита". С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября, несмотря на меры, принятые медиками, гражданка России скончалась, — пишет диппредставительство.

Загранучреждение оформило документы и предприняло все необходимые действия для репатриации тела, добавляется в сообщении.

С начала года в Турции умерло несколько десятков граждан РФ. Лайф проанализировал происшествия и назвал основные причины резкого увеличения числа смертей.

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