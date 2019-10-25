В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Продажи первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold начинаются в России 25 октября.

Galaxy Fold — первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии его можно использовать как телефон, в разложенном этот гаджет по функциям сравним с планшетом. Он имеет два экрана — 4,6 и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы в режиме смартфона, второй — в качестве планшета.

В апреле этого года изучающие смартфон журналисты стали сообщать о серьёзных проблемах с гаджетом. У некоторых из них начали отключаться экраны, а также появились трещины. Из-за этого выпуск был отложен. Позднее Samsung отчиталась о работе над ошибками.

Всё о новом гаджете читайте в материале Лайфа "5 впечатлений о Samsung Galaxy Fold. Как гибкий смартфон изменит вашу жизнь"