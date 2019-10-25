СМИ рассказали главное о новой "наследуемой" пенсии

Российские Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы добровольных пенсионных накоплений и уже на следующей неделе намерены представить её на общественное обсуждение. Об этом сообщают "Известия".

По данным источников издания, окончательное название новой системы звучит как "гарантированный пенсионный план" (ГПП), она предполагает получение добровольных взносов от россиян, а ключевым её преимуществом, помимо добровольного характера, будет передача накоплений по наследству.

Для привлечения желающих стать участниками новой системы предлагается освободить их от выплат НДФЛ, а также предоставить им возможности для получения налоговых вычетов. В качестве первоначального взноса допускается использовать накопления из обязательной системы или материнский капитал. Налоговые льготы предусмотрены также для работодателей, которые перечисляют взносы ГПП за своих работников.

Отмечается, что получение выплат по предлагаемой системе будет начинаться не по достижении человеком какого-то конкретного возраста, а после 30 лет участия в программе. Соответственно, проведя первый взнос в 20 лет, уже в 50 можно рассчитывать на выплаты. Кроме того, свои деньги можно будет забрать все сразу, например, на лечение некоторых видов заболеваний.

Стать участниками ГПП можно будет двумя путями: либо через заявление работодателю, либо самостоятельно на сайте госуслуг. Присоединением к системе будет считаться первый взнос, но предусмотрен и "период охлаждения" — в течение полугода после первого платежа участник может потребовать возврата денег и расторжения договора.

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