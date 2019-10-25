Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве

Поклонники Хабиба Нурмагомедова окружили отель "Ритц-Карлтон" в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, после его критики российского спортсмена. Видео с места появилось в аккаунте Sport24 в "Твиттере".

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) October 24, 2019

Рядом с отелем находится несколько десятков человек. Недалеко дежурят сотрудники ОМОН, отмечает издание.

— Сегодня увидели обращение Конора, сказавшего, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель "Ритц-Карлтон", они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он спустится сверху, — заявил один из поклонников Нурмагомедова в аккаунте khaabib_time в "Инстаграме".

На пресс-конференции 24 октября Макгрегор сказал, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. По словам ирландского бойца, Хабиб "дерётся только с теми, кого может победить, и это "в его природе". Более того, отвечая на вопрос о возможности своего визита в Дагестан, Макгрегор заявил, что он туда не поедет "даже в туалет сходить".

Безумная толпа фанатов бежала несколько метров за машиной Макгрегора в Москве

Конор Макгрегор: Я хочу драться с Хабибом в Москве. Россия этого заслуживает