Отец расстрелявшего сослуживцев срочника: Не жаловался, подавленным не был

Мужчина припомнил только странный случай, когда его сын просил отправить деньги на чужую карту Сбербанка.

20-летний Рамиль Шамсутдинов, который сегодня в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье расстрелял восемь сослуживцев, не был подавленным. Об этом заявил его отец.

Как стало известно Лайфу, согласно показаниям мужчины, его сын ни на кого не жаловался. Отец, который сам бывший военный, не верит, что сын мог такое сделать: "Он хороший парень".

Мужчина рассказал, что Рамиль хотел после срочной службы идти служить по контракту. Он просил отца выслать необходимые документы. А ещё был странный случай. У Рамиля якобы сломался телефон, он попросил денег. Но прислать их нужно было не на его карту, а на счёт в Сбербанке некоего Николая Тошванова.

В Минобороны заявили, что солдат мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва на фоне личных проблем, однако, по информации Лайфа, к этому привели неуставные отношения в части. После задержания он даже заявлял, что не жалеет о совершённом.