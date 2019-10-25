Кучма увидел в "формуле Штайнмайера" сдачу Украины с потрохами

Политик уверен, что проведение выборов в Донбассе бессмысленно, пока не разоружатся силы ДНР и ЛНР.

Экс-президент Украины Леонид Кучма уверен, что "формула Штайнмайера" не приведёт к миру на юго-востоке Украины. Заявление политика с церемонии вручения стипендий студентам Черниговского национального технологического университета цитирует "Укринформ".

— "Формула Штайнмайера" к миру в Донбассе не приведёт, потому что это не формула мира, а формула на некоторое время <...> "А вдруг мы дожмём украинцев, они на неё согласятся, и мы развернёмся". Это вообще сдать нас с потрохами, — высказался Кучма.

Примечательно, что именно Кучма от имени Киева поставил подпись под "формулой Штайнмайера". А теперь заявляет, что в случае её выполнения последует преобразование Украины в конфедеративное государство.

Также экс-президент уверен, что в восстановление мира в регионе нужно втянуть США, потому что, по его мнению, лишь эта страна может повлиять на Россию.

Напомним, 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой 7 октября Вооружённые силы Украины обязуются вывести войска из Золотого и Петровского районов.