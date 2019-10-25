Экс-возлюбленная расстрелявшего сослуживцев солдата: Мне кажется, его довели

По её словам, Рамиль Шамсутдинов всегда старался решать конфликты мирным путём и никогда не проявлял агрессии.

Бывшая возлюбленная Рамиля Шамсутдинова, открывшего сегодня стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, рассказала Лайфу свою версию по поводу случившегося.

— Мне кажется, его довели до этого. Всё-таки сложно было вывести его из себя чем-то простым, он не нервный. Возможно, издевательства, но это любой не выдержал бы, — сказала она.

Девушка рассказала, что Шамсутдинов всегда был скромным и тихим, все конфликты он старался разрешить мирным путём.

— Такое просто так точно не могло произойти, потому что он сдержанный и спокойный, — заявила она.

По словам собеседницы Лайфа, его всегда окружала большая компания друзей. Он часто бывал в кадетских и военных лагерях, где его ценили.

— Его очень часто назначали ответственным за людей, за взвод, например. Он ответственный, люди его слушали. Его, наоборот, звали выйти на смену, чтобы поставить ответственным, — добавила она.

Напомним, в посёлке Горный в Забайкальском крае 20-летний солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев во время смены караула. Жертвами стали восемь человек. В Минобороны РФ предположили, что причиной бойни мог стать нервный срыв. Однако есть ещё одна версия — неуставные отношения в части.