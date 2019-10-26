Бывший оперативник назвал одну из версий, почему солдат расстрелял сослуживцев

По его мнению, это не спонтанное убийство. Срочника могли долго унижать и довести до отчаяния.

Рамиль Шамсутдинов мог открыть огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье из-за постоянных издевательств. Такое мнение в интервью Лайфу выразил бывший оперативный сотрудник РУОП МВД РФ по городу Москве, подполковник милиции Михаил Игнатов.

— Скорее всего, причиной послужили неуставные взаимоотношения. Над ним издевались старослужащие, гнобили, принижали. Он, затаив злобу, получив первый оружие, решил вывести свою злобу, ненависть за унижения на старослужащих. Это не спонтанное убийство. Довели, конечно, до состояния отчаяния, — отметил Игнатов.

Ранее другой солдат-срочник, служивший в этой части, рассказал, что неуставные отношения в воинской части в Забайкалье были там "нормой".

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое — ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Лайф опубликовал фото и подробности массового убийства.