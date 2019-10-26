В Грузии подсчитали убытки от закрытого авиасообщения с Россией

Госбюджет Грузии после временного прекращения авиасообщения с Россией с 8 июля потерял 350 миллионов долларов. Об этом на встрече с жителями края Самегрело — Земо-Сванети сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

— Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял 350 миллионов долларов. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за два миллиарда долларов. Это реальные деньги, — отметил премьер.

При этом он отметил, что только 3% от этой суммы приходится на Самегрело. Гахария предложил построить в регионе гостиницы и реконструировать исторические памятники.

Перелёты между Грузией и Россией были прекращены из-за начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций протеста. Из-за возникшей угрозы для российских туристов Владимир Путин подписал указ о запрете полётов, который вступил в силу в июле.

Ранее Лайф сообщал, что в Грузии устроили акцию протеста из-за гастролей московского театра.