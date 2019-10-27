Украинские военные назвали самозванцами националистов, споривших с Зеленским

Они отметили, что, согласно законодательству страны, есть определённые категории лиц, которые имеют право находиться с оружием на территории Донбасса.

Украинские радикалы, с которыми спорил президент Украины Владимир Зеленский в посёлке Золотое, не являются представителями вооружённых сил или других силовых ведомств и находятся нелегально в районе разведения войск в Донбассе, сообщила пресс-служба штаба Операции объединённых сил в "Фейсбуке".

— Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ, — сказано в распространённом заявлении.

В штабе отметили, что, согласно украинскому законодательству, есть определённые категории лиц, которые имеют право находиться с оружием на территории Донбасса. Однако люди, которые общались с Зеленским, не относятся ни к одной из таких категорий, поэтому они находятся там незаконно.

Для урегулирования ситуации Владимир Зеленский лично приехал на позиции к националистам в Донбасс. Однако дискуссия не дала результатов и украинский президент в итоге уехал ни с чем. Позже Зеленский заявил, что "разговорами" войну завершить нельзя.