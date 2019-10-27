Отец расстрелявшего сослуживцев срочника: Он попал в гадюшник какой-то

Мужчина пытается выяснить судьбу сына, так как от следствия и командования не поступает никакой информации.

Отец Рамиля Шамсутдинова, устроившего бойню в воинской части в Забайкалье, рассказал Лайфу о характере своего сына.

Он сообщил, что молодой человек всегда был адекватным и уравновешенным. Мужчина до сих пор не верит в произошедшее, для него это стало настоящим шоком. Он подчеркнул, что доме никогда не матерились, не ругались, жили дружно, а сам Рамиль всегда помогал семье по хозяйству, занимался спортом, хорошо учился.

— Просто так он не мог это сделать, в один день с ума сойти. Попал в гадюшник какой-то... Обидно,- со слезами на глазах поделился Салим Шамсутдинов.

Он добавил, что неоднократно пытался выяснить судьбу своего сына, но никак не мог дозвониться, ни от следствия, ни от командования не поступает никакой информации.

Напомним, что солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое — ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели, а бывший срочник этой части рассказал о дедовщине. Сегодня Лайф публиковал рассказ отца юноши о том, как тот проходил службу.