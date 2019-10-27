В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров

Предписания об эвакуации получили более 200 тысяч жителей, огонь угрожает сотням построек.

На всей территории штата Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами, охватившими огромные площади. Об этом заявил губернатор региона Гевин Ньюсом на своей странице в "Фейсбуке".

Из-за сильных ветров огонь распространяется крайне быстро, была объявлена эвакуация местного населения, для борьбы с бедствием задействованы все доступные средства.

Предписания покинуть свои дома направлено более чем 200 тысячам человек, пожар угрожает сотням построек. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric сообщила, что более 900 тысяч жителей останутся без электричества и света.

Мощному пожару уже присвоили имя "Кинкейд". Ранее сообщалось об эвакуации 100 тысяч человек.