Глава H&M рассказал об опасности призывов отказаться от потребления

Модное движение "потребительского позора", которое пропагандирует Грета Тунберг, может привести к социальной катастрофе.

Глава сети по продаже одежды H&M Карл-Юхан Перссон заявил, что призывы отказаться от потребления, ставшие модными в последнее время, могут привести к "ужасным последствиям". Его слова приводит Bloomberg.

Движение набирает обороты, поскольку Грета Тунберг, шведская молодёжная активистка, вдохновляет миллионы людей по всему миру выходить на улицы и выражать свой гнев по поводу того, что она называет климатическим кризисом. Девушка призывает снизить потребление и отказаться от авиаперелётов.

— Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия, — считает Перссон.

Он отметил, что необходимо создавать экологические инновации, бороться с бедностью, развивать экономику и здравоохранение, а не манипулировать "потребительским позором".

Напомним, 16-летняя Грета Тунберг прославилась своим обличительным выступлением в ООН, когда обратилась к главам государств на заседании Генассамблеи 24 сентября. Активистка отчитала власти за украденное детство. Её эмоциональное выступление вызвало огромное количество откликов по всему миру.