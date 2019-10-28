Минэкономразвития отказалось от положений "углеродного налога"

Министерство экономического развития отказалось от положений "углеродного налога", предложенных Роснано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра экономразвития Михаила Расстригина в правительство.

На такое решение, в частности, повлияли заключения Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Скорректированный вариант законопроекта о регулировке выбросов ведомство направило в правительство.

Ввести "углеродный налог" было предложено ещё летом, чтобы стимулировать промышленников к снижению вредных выбросов в атмосферу. Однако впоследствии Совфед не оценил инициативу о вводе "углеродного сбора", объяснив это инфляцией и ростом тарифов на ЖКХ.