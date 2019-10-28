Местонахождение главы ИГИЛ мог сдать его ближайший соратник

После того как аль-Этави узнали на одном из рынков, за ним установили слежку. В итоге помощник привёл наблюдателей к своему руководителю.

Точное местонахождение главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, о ликвидации которого сообщил накануне президент США Дональд Трамп, было установлено при содействии одного из его ближайших соратников. Такую версию выдвигает Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах.

На Исмаэля аль-Этави иракские разведчики вышли впервые в начале 2018 года. Он был арестован турецкими военными и передан иракской службе безопасности.

— Аль-Этави предоставил нам подробности о пяти мужчинах, с которыми аль-Багдади встречался в Сирии, и о разных местах, которые они использовали [для встреч], — рассказал источник.

Аль-Этави ещё в 2006 году примкнул к организации "Аль-Каида"*. Однако был арестован американскими силовиками в 2008 году и провёл четыре года в заключении. В 2012 году он вышел из тюрьмы и присоединился к ИГИЛ.

В итоге узнать о местонахождении аль-Багдади сумели только в 2019 году в ходе совместной операции спецслужб США, Турции и Ирака. Разведчики захватили ещё ряд приспешников организации и получили от них данные о явках аль-Багдади в Сирии. После они установили, что главарь ИГИЛ находится с родными в провинции Идлиб.

Впоследствии на одном из рынков сирийские информаторы иракских агентов узнали всё того же Исмаэля аль-Этави. Слежка за ним позволила найти точку пребывания главы террористов и установить наблюдение за ним с помощью спутника и дронов. 25 октября он перебрался в новое место, где и был уничтожен американскими силами, согласно заявлениям США.

Ранее сообщалось, что местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря одной из его жён.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.