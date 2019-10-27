Местонахождение ликвидированного главаря ИГИЛ установили благодаря его жене

Местонахождение главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади удалось выяснить летом, когда одна из жён террориста и его посыльный были задержаны и допрошены спецслужбами. Об этом сообщает 27 октября газета The New York Times.

По данным издания, в ходе допроса было установлено примерное место дислокации аль-Багдади — "удалённая деревня на северо-западе Сирии". Благодаря этой информации Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) совместно с иракской и курдской разведкой смогли более точно узнать о местонахождении главаря организации и направить в установленный район своих агентов.

Аль-Багдади был убит сегодня, 27 октября, в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своём твиттере. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика.

При этом американский лидер поблагодарил Россию в помощи в спецоперации: по его словам, российская сторона открыла для ВВС США часть воздушного пространства Сирии. В Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились и отметили, что это всё равно никак не влияет на обстановку в регионе.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.