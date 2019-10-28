В Прикамье нашли пропавший самолёт, пилот погиб

В Пермском крае нашли пропавший 26 октября легкомоторный самолёт. Его пилот Геннадий Белоглазов погиб. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.
— Воздушное судно Cessna 172 обнаружено в лесном массиве в семи километрах от деревни Аннинское Пермского района. К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено, — цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, самолёт под управлением главы Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадия Белоглазова пропал с радаров в субботу, 26 октября, в 12:30 по местному времени (10:30 мск). К поискам привлекли более ста человек и 46 единиц техники.
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