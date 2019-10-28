На Крымском мосту протестировали подсветку — видео

Инженеры отмечают, что подсветка не помешает участникам дорожного движения. А вот с берега в хорошую погоду можно будет насладиться красивыми видами.

На Крымском мосту проверили оборудование подсветки на железнодорожной арке. В "Инстаграме" инфоцентра сооружения опубликовали кадры с дрона, снятые во время теста.

В течение часа на мосту работало 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами, установленными на своде арки и опорах над ней. Как рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов, в конце года фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского триколора.

— Подсветка не помешает участникам движения по мосту. Она статичная монохромная. В то же время трёхцветный рисунок из диодов будет видно с берега в хорошую погоду, — сказал Иванов.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова, будет запущено по графику — в декабре. Ранее было опубликовано видео испытаний железнодорожной части моста тяжёлыми нагрузками.